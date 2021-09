La definizione e la soluzione di: I principali di New York sono La Guardia e il JFK. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AEROPORTI

Curiosità/Significato su: I principali di New York sono La Guardia e il JFK Aeroporto Internazionale John F. Kennedy ( Aeroporto di New York-JFK) semplicemente JFK. L'aeroporto JFK è il principale scalo aeroportuale di New York, una delle principali vie di accesso agli Stati Uniti ed è anche il principale accesso 12 ' (1 339 parole) - 14:55, 7 giu 2021

Altre definizioni con principali; york; sono; guardia; Ingredienti principali dei crostini toscani; Uno dei principali gruppi di nomadi; Né principali né irrilevanti; Uno dei principali popoli indocinesi; A New York si dice at least; Un panino a Londra o New York ing; Un cambiamento a New York ing; Nota città industriale inglese dello Yorkshire; Sono i primi sacramenti della vita dei cristiani; Lo sono le persone inconsapevoli, all'oscuro; Così sono detti i giocatori del Real Madrid spa; Lo sono i cibi ipocalorici; Cane da guardia dal nome tedesco Ted; L'Enzo artista della Transavanguardia italiana; Corpo d'élite della guardia imperiale persiana; Servizio di guardia e sicurezza; Ultime Definizioni