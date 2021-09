La definizione e la soluzione di: Il Primo cassiere del PCI per Mani Pulite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GREGANTI

Curiosità/Significato su: Il Primo cassiere del PCI per Mani Pulite Processo Enimont (sezione Sentenza di Primo grado) Per processo Enimont s'intende il principale processo giudiziario della stagione di Mani Pulite, svoltosi a Milano tra il 1993 e il 2000, che vide coinvolti 16 ' (1 735 parole) - 22:31, 7 apr 2021

Altre definizioni con primo; cassiere; mani; pulite; Primo presidente della Polonia dopo il comunismo; Termine per popoli nativi dall'era primordiale; Il nome dell'Attlee che fu primo ministro inglese; Il primo album degli Alice in Chains ing; Le hanno cassiere e fornitori; L'incubo del cassiere; Nel cassiere e nei fornitori; Ipotetico, che si può manifestare ma anche no; Spettacolo di pupazzi con le mani all'interno; Assist a due mani per la schiacciata di pallavolo; Insaccato tipico di Austria e Germania; Il Francesco Saverio del pool di Mani pulite; Ripulite dagli errori; Pulite e ben distinte; Tengono pulite le strade; Ultime Definizioni