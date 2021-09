La definizione e la soluzione di: La porta in testa il sovrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORONA

Curiosità/Significato su: La porta in testa il sovrano Quartiere di porta Crucifera Se non sei in grado di riempirlo in buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. Il Quartiere di porta Crucifera (conosciuto anche come Colcitrone) 19 ' (1 428 parole) - 15:03, 10 set 2021

Altre definizioni con porta; testa; sovrano; In molti paesi è un numero che porta sfortuna; Si porta in mano e ripara dalla pioggia; Comportamento dello scolaro guidata, portata; Apparecchiare una tavola con molte portate; Antipatica, detestabile; Per la mitologia, li aveva in testa Medusa; Una testata giornalistica di ispirazione cattolica; Malattia con ricorrente mal di testa; Harald V ne è divenuto sovrano nel 1991; Il Papa ultimo sovrano dello Stato Pontificio; Per un sovrano equivale a dimettersi; Superiorità del sovrano sui poteri clericali; Ultime Definizioni