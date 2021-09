La definizione e la soluzione di: Si porta in mano e ripara dalla pioggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OMBRELLO

Curiosità/Significato su: Si porta in mano e ripara dalla pioggia Episodi di The Rain (prima stagione) attaccato da un gruppo di superstiti affamati. Patrick e Martin trovano riparo dalla pioggia in un vecchio autobus scolastico ribaltato. Lì Patrick trova 19 ' (3 027 parole) - 03:29, 2 dic 2020

Altre definizioni con porta; mano; ripara; dalla; pioggia; In molti paesi è un numero che porta sfortuna; Comportamento dello scolaro guidata, portata; Apparecchiare una tavola con molte portate; C'è quello portafortuna e quello della colazione; Certe... che anagrammano lacune; Un senatore romano con incarichi militari lat; È dedito... ai giochi di mano; Formano un trio con Qua; Vi si riparano le sentinelle; Una riparazione eseguita con ago e filo; Si riparano nei bacini; Riparava la testa; È determinato dalla causa; Membro delle Tartarughe Ninja dalla maschera rossa; Pigmento derivato dalla Indagofera tinctoria; Lo sono i colpevoli ricercati dalla polizia; Si crea con vento unito a pioggia o neve; Tinozze... associate alla pioggia; Il rumore della pioggia; Una pioggia miracolosa; Ultime Definizioni