La definizione e la soluzione di: Per la mitologia, li aveva in testa Medusa.

Soluzione 8 lettere : SERPENTI

Curiosità/Significato su: Per la mitologia, li aveva in testa Medusa Medusa (mitologia) Medusa (in greco antico: ??d??sa, Médousa, che vuol dire "protettrice", "guardiana", da µ?d?, médo, "proteggere") è una figura della mitologia greca. Insieme 16 ' (1 576 parole) - 00:25, 9 ago 2021

