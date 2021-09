La definizione e la soluzione di: Per guidarlo occorre avere la patente AM. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MOTORINO

Curiosità/Significato su: Per guidarlo occorre avere la patente AM

Altre definizioni con guidarlo; occorre; avere; patente; Per guidarlo serve la patente C; Per acquistarvi occorre la partita IVA; Occorre collegarcisi per visitare un sito; Il veicolo che soccorre l'automobilista in panne; Necessari, occorrenti; Nel poker, fare credere di avere delle buone carte; Se ne possono avere diversi in una legislatura; È l'ultimo dell'anno ad avere trenta giorni; Farlo alle bambole significa non avere da fare; Per guidarlo serve la patente C; La si studia per avere la patente; Sono provvisti di patente; Ultime Definizioni