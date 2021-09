La definizione e la soluzione di: Pensa di sapere tutto lui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Pensa di sapere tutto lui

So di non sapere nessuno di noi sappia nulla di veramente bello e buono, io sto meglio di lui - perché lui non sa nulla e Pensa di sapere. Non so né credo di sapere" [dalla 10 ' (1 153 parole) - 17:11, 11 set 2021