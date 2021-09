La definizione e la soluzione di: Originario del capoluogo ligure... come il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GENOVESE

Curiosità/Significato su: Originario del capoluogo ligure... come il pesto Liguria musicali come i Buio pesto, oltre che, come è noto, da Fabrizio De André. Interessante notare come, il termine ligure (così come la parola Liguria) non sono 150 ' (13 669 parole) - 20:04, 31 ago 2021

Un originario della regione tedesca di Monaco; È originario della città di Mosul o di Tikrit; Originario di Rio de Janeiro; Vino bianco originario dalla zona di Bordeaux; La regione con capoluogo Campobasso; Nativo del capoluogo emiliano... come un ragù; Capoluogo pontino in precedenza chiamato Littoria; La squadra di calcio del capoluogo friulano; Città ligure col Palazzo Rocca e relativo museo; Quello XIX è un quotidiano ligure; Varietà di oliva tipica del Ponente ligure; Monte dell'Appennino ligure tra Pavia e Piacenza; Sleale... come Giuda; Conseguita, ricevuta, avuta come risultato; Valorosi come personaggi epici; Fitti gomitoli di vasi capillari, come nei reni; Nella fondina si accompagnano spesso al pesto; Vorticoso, tempestoso; L'ingrediente principale del pesto alla genovese; Baluginano nelle notti tempestose;