La definizione e la soluzione di: Organo in comune tra feto e madre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLACENTA

Curiosità/Significato su: Organo in comune tra feto e madre Placenta e della donna gravida e funge da "barriera" di separazione tra l'ambiente amniotico del feto e l'ambiente della cavità uterina. È inoltre un Organo endocrino 9 ' (997 parole) - 13:19, 25 nov 2020

