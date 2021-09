La definizione e la soluzione di: Non è facile farlo dopo una mangiata pesante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIGERIRE

Curiosità/Significato su: Non e facile farlo dopo una mangiata pesante Panthera leo (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) leoni non cacciano l'uomo con regolarità, ma alcuni esemplari particolari lo hanno fatto. Il maschio di leone, assai facile da distinguere, ha una criniera 141 ' (16 441 parole) - 12:16, 6 set 2021

Altre definizioni con facile; farlo; dopo; mangiata; pesante; Facile da indossare: prêt-à-... fra; Non è facile per l'ottuso; Era facile in un film dei fratelli Coen; E' più facile prenderlo che guardarlo; Dopo aver fatto trenta... non costa nulla farlo; Le donne svizzere possono farlo dal 1971; Farlo alle bambole significa non avere da fare; È difficile farlo alla schedina del Totocalcio; Dopo aver fatto trenta... non costa nulla farlo; Tornare in vita dopo la morte; Di solito, arriva dopo la teoria; Incontrata o scovata dopo esser stata persa; Proprio una grande mangiata; Una grande mangiata senza freni; Indicano la pesantezza dei collant; Membri della fanteria pesante nell'antica Grecia; Un masso... pesante come un cruccio; Pesante e opprimente; Ultime Definizioni