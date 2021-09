La definizione e la soluzione di: Non equa, scorretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INGIUSTA

Curiosità/Significato su: Non equa, scorretta Legge Pinto Essa prevede e disciplina il diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di 12 ' (1 536 parole) - 04:40, 16 lug 2021

