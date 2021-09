La definizione e la soluzione di: Il nome di Totti, ex capitano della Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FRANCESCO

Curiosità/Significato su: Il nome di Totti, ex capitano della Roma Associazione Sportiva Roma Francesco Totti ha guidato la squadra per più stagioni (19 tra il 1998-1999 e il 2016-2017), diventando anche il capitano più vincente della storia giallorossa 96 ' (9 205 parole) - 15:30, 1 set 2021

Altre definizioni con nome; totti; capitano; della; roma; Il nome dell'ex calciatore francese Zidane; Altro nome dell'Alto Adige; Il nome della Lohan attrice, modella e cantante; Altro nome per il medico o il dottore; Iniziali di Totti; La Ilary moglie di Totti; Il Capitano narrato da J. M. Barrie; La serie TV con il capitano Merrill Stubing; Il capitano delle guardie nell'Aida di Verdi; Il capitano di una nave pirata nemico di Peter Pan; Un videogioco, rompicapo, della Mag; La Lear della musica e dello spettacolo; Il colore della bandiera dell'arreso; Quella della salute la raccomanda la mamma; Si cuoce con un po' di vino o un brodo aromatico; È di Dorian Gray nel romanzo di Oscar Wilde; Nota stazione romana chiaramente: senza mezzi __; Capitale della Romania; Ultime Definizioni