La definizione e la soluzione di: La ninfa di Artemide trasformata in fonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARETUSA

Curiosità/Significato su: La ninfa di Artemide trasformata in fonte Callisto (categoria Artemide) ella rimase incinta e, quando venne scoperta, fu espulsa e trasformata in un orso da Artemide o Era. Come orso diede quindi nascita ad Arcas, eroe eponimo 19 ' (2 093 parole) - 01:28, 5 set 2021

Altre definizioni con ninfa; artemide; trasformata; fonte; La ninfa dell'isola siciliana di Ortigia; Un satellite di Giove dedicato a una ninfa montana; Domenico, autore di Ninfa plebea; L'isola in cui abitava la ninfa Calipso; Cacciatore tramutato in cervo da Artemide; Il dio greco fratello gemello di Artemide; La madre di Artemide; Artemide ne era dea; Nel mito venne trasformata in loto; La figlia di Eolo che fu trasformata in uccello; Si è trasformata in UGL; Ebbe la moglie trasformata in statua di sale; Così è anche detta una fonte di reddito; Lo si impone al fonte; Porta la neonata al fonte battesimale; Sono fonte di terrore e angoscia durante il sonno; Ultime Definizioni