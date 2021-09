La definizione e la soluzione di: Nel calcio, si fischia quando c'è un fallo in area. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGORE

Curiosità/Significato su: Nel calcio, si fischia quando c e un fallo in area Calcio (sport) un fallo. La palla può essere calciata direttamente in porta. Rigore: si batte quando si subisce fallo nell'area di rigore. Palla lasciata cadere: si 136 ' (14 199 parole) - 11:58, 18 ago 2021

Curiosità/Significato su: Nel calcio, si fischia quando c e un fallo in area Calcio (sport) un fallo. La palla può essere calciata direttamente in porta. Rigore: si batte quando si subisce fallo nell'area di rigore. Palla lasciata cadere: si 136 ' (14 199 parole) - 11:58, 18 ago 2021