Soluzione 6 lettere : INETTO

Curiosità/Significato su: Negato per il lavoro lavoro infantile definite lavoro minorile tutte le forme di lavoro svolte da minori al di sotto di un’età minima stabilita per legge, che può variare da paese in paese. Il lavoro 65 ' (7 927 parole) - 12:37, 17 lug 2021

Altre definizioni con negato; lavoro; Figlio allontanato e rinnegato dalla famiglia; Il gelato... annegato!; Negato per il canto; E negato agli stonati; Un lavoro nella vigna; Lo è chi svolge malamente il proprio lavoro; Scollare, disunire fare pausa dal lavoro in gergo; Il luogo di lavoro di medici e infermieri;