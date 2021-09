La definizione e la soluzione di: Nativo del capoluogo emiliano... come un ragù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BOLOGNESE

Curiosità/Significato su: Nativo del capoluogo emiliano... come un ragu Bologna /bu'l??:?/, in bolognese) è un comune italiano di 394 369 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana, a sua volta capoluogo dell'Emilia-Romagna, posta 175 ' (16 927 parole) - 23:48, 14 set 2021

Un nativo di Sucre; Nativo della città con la Torre degli Ercolani; Nativo del luogo in cui vive; Quello specifero è un uccello nativo dell'Indocina; La regione con capoluogo Campobasso; Capoluogo pontino in precedenza chiamato Littoria; La squadra di calcio del capoluogo friulano; Abitano un capoluogo pugliese sul mare Ionio; Vitigno emiliano celebrato in una canzone popolare; Un pan dolce natalizio emiliano; Fiume ligure ed emiliano che nasce nel Monte Prelà; In gergo emiliano, un ragazzo molto giovane; Relativi a se stessi, individuali, come certi dati; Una figura come la parabola in geometria; Una sostanza azotata basica come la caffeina; Come i Days di una canzone dei Led Zeppelin ing; Sugo tipico napoletano simile a un ragù in bianco; Si infornano con ragù e besciamella; La cucina dei tortellini e del ragù; Specie di pasta ottima al ragù;