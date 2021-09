La definizione e la soluzione di: Momenti per bevande poco alcoliche e stuzzichini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : APERITIVI

Curiosità/Significato su: Momenti per bevande poco alcoliche e stuzzichini Aperitivo (categoria Senza fonti - bevande) liquore, l'amaro, e simili, ma è piuttosto una modalità di preparazione e consumo di bevande alcoliche o preparati a base di bevande alcoliche. Si nota inoltre 12 ' (1 715 parole) - 21:58, 28 lug 2021

Altre definizioni con momenti; bevande; poco; alcoliche; stuzzichini; Momenti sporadici, non continui; Ci si cade in senso figurato nei momenti disperati; Fanno le veci dei sovrani in momenti particolari; Momenti topici, vertici; Come certe bevande... e certe battute; Caraffa con filtro per bevande calde; Rivendita di bevande; Bevande e stuzzichini che precedono la cena; Salume di poco pregio... di un pinne gialle; Fanno arenare le imbarcazioni poco accorte; Non valorizzati, poco considerati; Perdere conoscenza per poco tempo; Bevande e stuzzichini che precedono la cena; Stuzzichini spagnoli; Stuzzichini per l’aperitivo; Gli stuzzichini spagnoli; Ultime Definizioni