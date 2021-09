La definizione e la soluzione di: In molti paesi è un numero che porta sfortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TREDICI

Curiosità/Significato su: In molti paesi e un numero che porta sfortuna sfortuna ascalonicum. La sfortuna, detta anche scalogna o sventura, è la sorte avversa e si pone come il contrario della fortuna. Chi distribuisce tanta sfortuna viene detto 25 ' (3 304 parole) - 16:40, 10 set 2021

Altre definizioni con molti; paesi; numero; porta; sfortuna; In molti hotel è sostituita da una tessera; Salvò molti ebrei fingendosi console di Spagna; Accomunano moltiplicazioni e aziende agricole; In molti bar una targa avvisa che non lo si fa; L'ikurriña è la bandiera dei loro paesi; Ottenne l'indipendenza dai Paesi Bassi nel 1975; Lo stato sociale nei paesi anglosassoni ing; Con gli Orange, la casa reale dei Paesi Bassi; Tirare a sorte un numero; Lo è un numero... come 1° o 2°; Il suo numero accomuna studenti e contatori gas; Ha numero atomico 15 significa portatore di luce; Si porta in mano e ripara dalla pioggia; Comportamento dello scolaro guidata, portata; Apparecchiare una tavola con molte portate; C'è quello portafortuna e quello della colazione; L'Ataru sfortunato ragazzo del manga Lamù; Un gesto... per allontanare la sfortuna; Una sfortuna che... non dà tregua; Il colmo della sfortuna; Ultime Definizioni