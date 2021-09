La definizione e la soluzione di: Mettere in un recipiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INVASARE

Curiosità/Significato su: Mettere in un recipiente Teriyaki l'alimento prescelto, o si può fare raffreddare, Mettere in un recipiente, preferibilmente in vetro, e conservare in frigorifero. Tra gli altri ingredienti opzionali 5 ' (467 parole) - 14:38, 5 gen 2020

