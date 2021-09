La definizione e la soluzione di: Mese delle ferie estive per eccellenza in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGOSTO

Curiosità/Significato su: Mese delle ferie estive per eccellenza in Italia Mia Martini (categoria Morti per overdose) risultano però penalizzati dal periodo in cui viene pubblicato: a luglio inoltrato, infatti, le ferie estive e la chiusura dei negozi determinano uno 127 ' (14 851 parole) - 17:26, 3 set 2021

