Materiale naturale per ceste e scope.

Soluzione 6 lettere : VIMINE

Curiosità/Significato su: Materiale naturale per ceste e scope meccaniche. L'impiego tipico è, appunto, l'impagliatura delle sedie, la realizzazione di ceste, gerle, borse, vesti per fiaschi, scope e oggetti decorativi di

