La definizione e la soluzione di: Luoghi in cui sono tenuti i randagi: __ municipali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANILI

Curiosità/Significato su: Luoghi in cui sono tenuti i randagi: __ municipali Val Codera (categoria Luoghi legati allo scautismo) contano in valle più di 300 capi, tenuti in stalla solo al momento della nascita dei capretti (marzo-aprile) che vengono venduti dal periodo pasquale in poi 10 ' (1 020 parole) - 13:06, 8 set 2021

