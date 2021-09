La definizione e la soluzione di: Luigi, ex allenatore di Chievo Verona e Sampdoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DELNERI

Curiosità/Significato su: Luigi, ex allenatore di Chievo Verona e Sampdoria Associazione Calcio ChievoVerona Calcio ChievoVerona, meglio nota come ChievoVerona o più semplicemente Chievo, è stata una società calcistica italiana con sede nella città di Verona, di cui 79 ' (5 249 parole) - 22:34, 14 set 2021

Altre definizioni con luigi; allenatore; chievo; verona; sampdoria; Come il partito fondato da Luigi Sturzo; Un artista come Luigi Ghirri; Il Luigi generale sostituito da Armando Diaz; Il Luigi architetto milanese della Torre Brera; Una commedia con Lino Banfi: L'allenatore nel __; Il Mancini allenatore; Allenatore e formatore ing; Sollevare un allenatore dal suo incarico; L'Alberto attaccante del Chievo tra 2011 e 2016; La città del Chievo; Vino rosso DOC della provincia di Verona; Famosa quella di Verona; Il teatro nel centro di Verona; Furono signori di Verona; Il Vialli ex calciatore di Sampdoria e Juventus; Il Gianluca ex attaccante di Sampdoria e Juventus; I giocatori della Sampdoria; L’antagonista della Sampdoria; Ultime Definizioni