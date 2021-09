La definizione e la soluzione di: L'insetto che sembra in preghiera: mantide __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RELIGIOSA

Curiosità/Significato su: L insetto che sembra in preghiera: mantide __ ^ La mantide religiosa per antonomasia si identifica con la specie Mantis religiosa. ^ Tremblay, p. 22. Viggiani, p. 35. Brillante G:, Mantide, il mito

Altre definizioni con insetto; sembra; preghiera; mantide; Quella aurata è un insetto verde e dorato; Elimina i cuccioli d'insetto; Insetto noto comunemente col nome di pappatacio; L'insetto dalla vita sottile; Sembrano degli spaghetti piatti; Una lucertola che sembra un serpente; Sembrano mosche ma pungono come zanzare; Sembra infernale... ma è freddo; Preghiera penitenziale di rito romano lat; Unite come le mani in preghiera; È nell'alto dei cieli nella preghiera del Santus; Preghiera oppure discorso solenne e ufficiale; Altro nome della mantide; Ultime Definizioni