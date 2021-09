La definizione e la soluzione di: Lettera, detto in tono aulico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EPISTOLA

Curiosità/Significato su: Lettera, detto in tono aulico Inferno - Canto ventottesimo Dice rivolgendosi a Dante pregandolo, con un tono piuttosto aulico, che se è quello che conobbe in vita in Italia, che si ricordi di lui, Pier da Medicina 16 ' (2 168 parole) - 19:58, 12 mar 2021

