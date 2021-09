La definizione e la soluzione di: L'erba col bulbo... usata per condire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CIPOLLINA

Altre definizioni con erba; bulbo; usata; condire; Erba officinale che aiuta a rilassarsi; Pianta erbacea da cui si ricava un olio da cucina; Se sono postali non compongono i cruciverba; Erba sedativa che può essere pisana; Bulbo a spicchi; Membrana che avvolge il bulbo oculare; Bel fiore nato dal bulbo; Barca da competizione con la chiglia a bulbo; La fibra usata nel campo delle comunicazioni oggi; L'acqua calda usata per cure nelle spa; La pentola comunemente usata per friggere; Patologia causata da un trattamento medico; Spesso si usa per condire i ravioli con il burro; Si versa per condire; Serve per condire; Le vongole più adatte per condire gli spaghetti;