La definizione e la soluzione di: L'agrume più diffuso che è rosso in Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARANCIA

Curiosità/Significato su: L agrume piu diffuso che e rosso in Sicilia Citrus limon ( Limone (agrume)) C. il limone si diffuse in Persia, Iraq e Egitto. Dal termine persiano ????, che si pronuncia limu e indica genericamente gli agrumi, deriva il termine 21 ' (2 099 parole) - 15:19, 16 ago 2021

