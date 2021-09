La definizione e la soluzione di: Inedita e fuori dagli schemi, come un'idea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORIGINALE

Curiosità/Significato su: Inedita e fuori dagli schemi, come un idea Prima guerra mondiale (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) controllo delle informazioni circolanti e alla creazione di nuove secondo gli schemi prefissati dai governi e dagli stati maggiori. In ambito nazionale, 204 ' (25 460 parole) - 09:55, 12 set 2021

