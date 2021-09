La definizione e la soluzione di: Lo indossa il puglie per proteggere il sorriso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARADENTI

Altre definizioni con indossa; puglie; proteggere; sorriso; Quella tricolore la indossa il sindaco; Li indossano i ginnasti per proteggere le mani; Tuta indossata dai militari per non farsi notare; Quando non si indossa ricade sulla schiena; Località pugliese in cui si produce un pane D.O.P; Abitano un capoluogo pugliese sul mare Ionio; La città pugliese della Scamiciata; Involtini pugliesi di carne di maiale e formaggio; Li indossano i ginnasti per proteggere le mani; Proteggere gli oggetti per prepararli al trasloco; Proteggere i diritti; Si gonfia per proteggere il pilota; Lo è un sorriso sardonico, canzonatorio; Sostanza che è sotto lo smalto del nostro sorriso; Canzone degli anni '60 della famosa Suor Sorriso; Una non disposta al sorriso; Ultime Definizioni