La definizione e la soluzione di: Il gruppo di Viva la vida e Fix you. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COLDPLAY

Curiosità/Significato su: Il gruppo di Viva la vida e Fix you Viva la vida (Coldplay) Viva la vida è un singolo del gruppo musicale britannico Coldplay, pubblicato il 12 giugno 2008 come secondo estratto dal quarto album in studio Viva 15 ' (1 281 parole) - 12:25, 2 giu 2021

