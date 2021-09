La definizione e la soluzione di: In gergo sono così chiamati i poliziotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SBIRRI

Curiosità/Significato su: In gergo sono cosi chiamati i poliziotti Point Break - Punto di rottura (categoria Film ambientati in California) 1991 diretto da Kathryn Bigelow; il titolo si riferisce ad un termine del gergo surfistico. Una banda di quattro rapinatori assalta da più di tre anni le 16 ' (2 027 parole) - 17:21, 25 ago 2021

Altre definizioni con gergo; sono; così; chiamati; poliziotti; In gergo abbondanza, ad esempio di spaghetti; In gergo, una grande spesa improvvisa; Nel gergo cavalleresco vuol dire sleale, traditore; Gergo linguistico francese simile all'argot fra; Sono tenuti da un filo e spinti dal vento; Grandi rapaci, ci sono quelli fulvi e barbuti; Sono Umane nei dipartimenti delle aziende; Luoghi in cui sono tenuti i randagi: __ municipali; Così sono dette delle scarpe basse con punta tonda; Così sono le persone che si oppongono a qualcosa; Così è detto il cervello: materia __; Così viene detto Giove poiché lancia fulmini; Quelli rigidi sono chiamati anche bangles; Comunemente sono chiamati così i gigli colorati; Un tempo, i popoli oggi chiamati iraniani; Chiamati a partecipare come i calciatori; I piedi dei poliziotti... per gli statunitensi; Poliziotti che svolgono servizio antisommossa; Cane al servizio dei poliziotti Usa; I... poliziotti che si sguinzagliano; Ultime Definizioni