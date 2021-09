La definizione e la soluzione di: Generoso, che non pensa solo a sé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALTRUISTA

Curiosità/Significato su: Generoso, che non pensa solo a se Che Dio ci aiuti l'aiuto della suora, impara a non interessarsi solo di sé e comprende che l'università non fa per lei, decidendo quindi di andare a lavorare per mantenersi 79 ' (11 831 parole) - 13:38, 13 set 2021

Altre definizioni con generoso; pensa; solo; Poco... generoso; E' nella natura del generoso; E' un gesto spontaneo ma non è l'elemosina del generoso; La nota del generoso; L'animale che pensa e che fa per Chuck Palahniuk; Dimostra di esserlo chi pensa positivo; Pensata o realizzata in onore di qualcuno; Un grosso veicolo pensato per il lavoro; L'imperatore romano che regnò solo tre mesi; Il regime fiscale della flat tax ne ha solo una; Si accompagnano solo... ai secondi; Il parco marino thailandese con 42 isolotti; Ultime Definizioni