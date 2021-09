La definizione e la soluzione di: Il gas con formula CO: __ di carbonio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONOSSIDO

Curiosità/Significato su: Il gas con formula CO: __ di carbonio Metano ( Tetraidruro di carbonio) Il metano è un idrocarburo semplice (alcano) formato da un atomo di carbonio e quattro di idrogeno; la sua formula chimica è CH4, e si trova in natura 26 ' (2 657 parole) - 11:43, 1 ago 2021

