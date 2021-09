La definizione e la soluzione di: Lo è un frutto come l'ananas o il mango. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TROPICALE

Curiosità/Significato su: Lo e un frutto come l ananas o il mango Fanta (Italia, Ucraina) ananas & mango (Armenia, Georgia) ananas (Finlandia, Giappone, Hong Kong, Mozambico, Stati Uniti d'America) Arancia & frutto della passione 12 ' (1 186 parole) - 00:27, 8 lug 2021

Altre definizioni con frutto; come; ananas; mango; Un frutto che è detto incoronato; Frutto tropicale dal caratteristico ciuffo; Frutto tropicale di cui non si mangia la buccia; Può esserlo un ginocchio o un frutto come la mela; Inedita e fuori dagli schemi, come un'idea; Costruiti, innaturali... come prosciutti; Farcito... come un polpettone; Come le economie sostenibili, basate sul riciclo; In un film di Woody Allen c'è quello di Bananas; L'ananas... a Los Angeles! ing; In fondo all'ananas; Un frutto come l'ananas; Stranieri come i frutti mango e papaya; Rimangono sotto le macerie; Rimangono sulla tovaglia; Sull'esistenza di Dio rimangono dubbiosi; Ultime Definizioni