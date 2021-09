La definizione e la soluzione di: Fitti gomitoli di vasi capillari, come nei reni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GLOMERULI

Curiosità/Significato su: Fitti gomitoli di vasi capillari, come nei reni

Altre definizioni con fitti; gomitoli; vasi; capillari; come; reni; Furono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 a.C; Lo si dà dichiarandosi sconfitti fra; Fasullo, fittizio; Tutt'altro che fitti; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Lo è l'invasione degli orsi in Sicilia di Buzzati; Un tipo di vasi greci antichi trovati a Cipro; La scoperta di capitali evasi e proventi illegali; Sleale... come Giuda; Originario del capoluogo ligure... come il pesto; Conseguita, ricevuta, avuta come risultato; Valorosi come personaggi epici; Una cittadina... serenissima; Accomunano certe cabine di navi e vagoni di treni; Il suo trenino rosso arriva a St. Moritz; Gioia, serenità; Ultime Definizioni