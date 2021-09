La definizione e la soluzione di: Eugenio, Nobel per la letteratura nel 1975. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONTALE

Curiosità/Significato su: Eugenio, Nobel per la letteratura nel 1975 Vincitori del premio Nobel per la letteratura Voce principale: Premio Nobel per la letteratura. Segue un elenco dei vincitori del Premio Nobel per la letteratura. Il Premio viene assegnato annualmente 37 ' (210 parole) - 17:48, 1 set 2021

L'Eugenio del motore a combustione interna; Lo era il rivo che gorgoglia per Eugenio Montale; Celebre raccolta di Eugenio Montale: __ seppia; L'Eugenio che canta Musica ribelle; La materia del Nobel di Amartya Sen; Scienziati come Giulio Natta e Alfred Nobel; Il Rabindranath poeta premio nobel nel 1913; Il Nobel vinto da Rita Levi Montalcini nel 1986; Cognome del Nobel per la letteratura nel 1959; Knut __, Nobel per la Letteratura nel 1920; La Olga premio Nobel per la letteratura del 2018; Studiosi di letteratura;