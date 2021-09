La definizione e la soluzione di: Entrare armati in territorio nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INVADERE

Curiosità/Significato su: Entrare armati in territorio nemico Armata Rossa guerra, l'Armata Rossa schierò alcune armi eccellenti, soprattutto artiglieria e carri armati. I carri armati pesanti KV-1 e medi T-34 dell'Armata Rossa 90 ' (10 105 parole) - 04:58, 15 ago 2021

Nell'antico diritto germanico e longobardo era l'uomo libero compreso nell'ordine degli armati; Il malandato gruppo d'armati al seguito di Brancaleone; Frotte di barbari armati; Gruppo di barbari armati; Mitico territorio ricco d'oro in Sud America; Territorio etiope conteso con la Somalia; Sorge sul territorio dell'antica Akragas; Relative al territorio che incontra il mare; Il nemico dell'orso Yoghi: __ Smith; Amico-nemico di Corto Maltese; Lo è Willy, l'acerrimo nemico di Beep Beep; Il capitano di una nave pirata nemico di Peter Pan;