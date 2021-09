La definizione e la soluzione di: Si eleva in Calabria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SILA

Curiosità/Significato su: Si eleva in Calabria Monte Poro (categoria Stub - Calabria) Il Monte Poro è una montagna della Calabria che si eleva sul versante tirrenico tra l'Angitola, il Mesima e le Serre. La sua cima è posta nel territorio 2 ' (193 parole) - 09:00, 8 mag 2021

Altre definizioni con eleva; calabria; Prelevare il latte dalle mucche; Il grado più elevato dell'esercito; Un pianterreno un po' più elevato; Occupa un grado più elevato in una gerarchia; Fiume che scorre in Calabria; Massiccio appenninico tra Basilicata e Calabria; È di Calabria in un film di Comencini con Volonté; Provincia della Calabria; Ultime Definizioni