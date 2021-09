La definizione e la soluzione di: Eleganza insieme di scolari in una stessa aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CLASSE

Curiosità/Significato su: Eleganza insieme di scolari in una stessa aula Basilica di Sant'Andrea (Vercelli) della fabbrica si alleggerisce e trova una sua sobria Eleganza grazie ad un insieme di elementi decorativi e di colori che ne connotano suggestivamente 29 ' (3 491 parole) - 06:17, 26 mag 2021

