La definizione e la soluzione di: Effetto retroattivo per i linguisti inglesi ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FEEDBACK

Curiosità/Significato su: Effetto retroattivo per i linguisti inglesi ing

Altre definizioni con effetto; retroattivo; linguisti; inglesi; Frase a effetto pubblicitaria o politica; Scadere o avere effetto da una data precisa; L'effetto a pieghe nei tessuti; L'effetto lucido dei rossetti ing; Atto a suonare bene in linguistica; Variante linguistica regionale; Gergo linguistico francese simile all'argot fra; Relativo ai suoni linguistici; Il pubblico televisivo per gli inglesi ing; I fratelli inglesi membri degli Oasis; Pesce marino detto John Dory dagli inglesi; Ci sono quelle del violino... e quelle inglesi; Ultime Definizioni