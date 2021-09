La definizione e la soluzione di: Dispositivo impostato su On. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATTIVATO

Curiosità/Significato su: Dispositivo impostato su On Online e offline ( On line) online ha sostanzialmente due accezioni differenti: l'essere, per un Dispositivo, connesso ad una rete di computer (l'esempio più classico di rete di 4 ' (426 parole) - 14:10, 28 lug 2020

Altre definizioni con dispositivo; impostato; Dispositivo per dare tepore alle mani o al letto; Lo è il dispositivo connesso a internet ing; Dispositivo che consente la nutrizione artificiale; Lo schermo di un dispositivo elettronico; Ultime Definizioni