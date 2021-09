La definizione e la soluzione di: Dipinti o fotografie che raffigurano persone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Dipinti o fotografie che raffigurano persone

Fotografia post mortem moltissima gente non poteva permetterselo dati i costi elevati. I primi Dipinti che raffigurano, per esempio, bambini morti in tenera età, compaiono tra il XVI 7 ' (863 parole) - 12:53, 2 apr 2021