La definizione e la soluzione di: Si dice con ironia di uno in salute: vivo e __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VEGETO

Curiosità/Significato su: Si dice con ironia di uno in salute: vivo e __ Vasco Rossi (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) carriera nel 1977, ha pubblicato 33 album, di cui 17 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due EP e un'opera audiovisiva; complessivamente 200 ' (19 322 parole) - 16:35, 13 set 2021

Altre definizioni con dice; ironia; salute; vivo; Si dice di animale o uomo che non può fare male; Si dice di governo farlocco, in mano a terzi; Si dice di chi vive per la ricerca del piacere; Si dice di edifici gravemente danneggiati; L'ironia che disprezza; Lo è un'ironia... che ferisce!; Prende tutto con una certa ironia; Ironia caustica; Quella della salute la raccomanda la mamma; Lo ha roseo chi è in salute; Esplodere... di salute; Pieno di Salute; Vivono sotto la Torre dei Lamberti; Farfalle diurne che vivono in zone tropicali; Vi vivono Minnie e Mickey Mouse; Vivono sulla maggiore delle isole Eolie; Ultime Definizioni