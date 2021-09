La definizione e la soluzione di: Denaro pagato per liberare un ostaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISCATTO

Curiosità/Significato su: Denaro pagato per liberare un ostaggio Sequestro di Fabrizio De André e Dori Ghezzi incontrarono per due volte i rapitori nella valle di Marreri, a Orune, e i banditi minacciarono di uccidere gli ostaggi se la famiglia non avesse pagato al più 18 ' (2 757 parole) - 19:40, 6 ago 2021

Altre definizioni con denaro; pagato; liberare; ostaggio; Bloccare temporaneamente del denaro perché frutti; Come il denaro oggetto di riciclaggio; Non se ne ha nemmeno un becco se non c'è denaro; Una piccola quantità di denaro risparmiato; Pagato attraverso uno stipendio; Come un debito non ancora pagato; Il caffè già pagato che si trova nei bar di Napoli; Appagato... a tavola; Liberare dal liquido in eccesso; Decidere o deliberare in modo vincolante; Liberare da lacci e funi... rilassandosi; Liberare dal peccato e dalla sofferenza; Prese in ostaggio; La giovane romana presa in ostaggio da Porsenna; L'ostaggio... meno saggio; Si paga per far liberare un ostaggio;