La definizione e la soluzione di: Dejan, ex calciatore croato del Milan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SAVICECIC

Curiosità/Significato su: Dejan, ex calciatore croato del Milan Stojanovic Stojanovic (1954) – ex calciatore jugoslavo, di ruolo portiere Danijel Stojanovic (1984) – calciatore croato, di ruolo difensore Dejan Stojanovic (1959) 2 ' (182 parole) - 17:24, 5 lug 2020

