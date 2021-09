La definizione e la soluzione di: Dea greca della bellezza, per i latini era Venere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFRODITE

Curiosità/Significato su: Dea greca della bellezza, per i latini era Venere Venere (divinità) mare. Per i nabatei il nome di Venere, ovvero Aphros, Afrodite era, invece, Anjou, nome della stella della Dea detta Niphi Nerò, ovvero Signora, Dea dell'acqua 10 ' (1 161 parole) - 21:42, 1 set 2021

