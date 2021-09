La definizione e la soluzione di: Costruiti, innaturali... come prosciutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AFFETTATI

Altre definizioni con costruiti; innaturali; come; prosciutti; Lo è un frutto come l'ananas o il mango; Inedita e fuori dagli schemi, come un'idea; Farcito... come un polpettone; Come le economie sostenibili, basate sul riciclo; Le parti per i prosciutti; Animali che forniscono... prosciutti e insaccati; Ultime Definizioni