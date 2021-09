La definizione e la soluzione di: Le corse... in cui si passa il testimone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STAFFETTE

Curiosità/Significato su: Le corse... in cui si passa il testimone Ducati Corse Ducati Corse è il reparto che gestisce le competizioni delle squadre ufficiali di Ducati Motor Holding S.p.A. che, per circa un decennio, è esistito anche 51 ' (4 377 parole) - 19:00, 14 set 2021

Altre definizioni con corse; passa; testimone; Lanciare una bomba o aprire un corsetto; Scuderia francese con cui corsero Trulli e Prost; Film di Scorsese del 1991 con De Niro e Nick Nolte; Così sono dette le vie percorse dagli alpinisti; Bollo in passato applicato sui libretti di lavoro; Colmo di onori e fortune... come il passato; Blocco meccanico imposto al passaggio dell'acqua; Informazione passata sottobanco; Un testimone che parla per sentito dire Lat; Vi infila il fiore il testimone dello sposo; Il Ruggero che fu testimone e storico del Fascismo; Interrogare duramente un sospettato o un testimone; Ultime Definizioni