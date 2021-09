La definizione e la soluzione di: Di consistenza dura, per niente tenero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORIACEO

Curiosità/Significato su: Di consistenza dura, per niente tenero Zoccolo equino (sezione Cenni di anatomia dello zoccolo del cavallo) no horse (niente zoccolo, niente cavallo) esprime con efficacia l'importanza cruciale della salute e della robustezza dello zoccolo per il benessere 14 ' (1 861 parole) - 12:03, 12 ago 2019

