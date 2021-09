La definizione e la soluzione di: Conseguita, ricevuta, avuta come risultato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OTTENUTA

Curiosità/Significato su: Conseguita, ricevuta, avuta come risultato Discografia di Ultimo (sezione come artista principale) ottenuta da Peter Pan, mentre invece per i singoli la certificazione più alta ricevuta è stata la certificazione FIMI di triplo disco di platino per le oltre 13 ' (307 parole) - 15:24, 6 set 2021

Sleale... come Giuda; Originario del capoluogo ligure... come il pesto; Valorosi come personaggi epici; Fitti gomitoli di vasi capillari, come nei reni; Il risultato in numeri delle competizioni sportive; Lo è il risultato al finire del primo tempo; Il risultato grafico dell'elettrocardiogramma; Risultato senza reti;